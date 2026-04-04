Украинский омбудсмен пожаловалась на травлю военнослужащих школьниками

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинские школьники начали травить сотрудников ТЦК из-за обилия видео с насильственной мобилизацией в Сети, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
«
"Школьники, насмотревшись <...> роликов в TikTok про военкомат, начинают травить военнослужащих, людей в военной форме на улицах — и это уже очень опасный звоночек", — сказала она в эфире Radio NV.
В чем именно выражается "травля" и агрессия со стороны школьников, омбудсмен не уточнила. В пагубном влиянии на подростков Решетилова обвинила родителей, которые могут обсуждать с детьми силовую мобилизацию на Украине.
Кроме того, чиновница пожаловалась на рост агрессии в отношении сотрудников военкоматов со стороны уклонистов и дезертиров. Для защиты сотрудников ТЦК она предложила реформировать процедуру мобилизации и наладить информационную политику в ее отношении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Как отмечал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки украинцев.