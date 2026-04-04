Танкисты "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом

ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт с группой ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Барс".

"Экипаж танка Т-80БВМ танкового батальона мотострелковой дивизии группировки войск "Север" уничтожили более десяти боевиков ВСУ , обнаруженных в Харьковской области", - сообщил "Барс".

Он уточнил, что танковые подразделения работают в паре с расчетами разведывательных БПЛА, операторы которых и обнаружили в лесополосе опорный пункт ВСУ.