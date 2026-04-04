На Западе запаниковали из-за внезапного удара Украины по НАТО

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.Атака Украины на турецкий танкер показала, что НАТО не может защитить от враждебных действий внешних партнеров своих собственных членов, пишет Strategic Culture.
"Атака на турецкий нефтяной танкер ALTURA, произошедшая 26 марта 2026 года невдалеке от Босфора, делает очевидной проблему, которую до сих пор не признают многие аналитики: НАТО больше не может гарантировать безопасность даже своих собственных членов. Проведенную Украиной операцию следует рассматривать не как единичный случай, а как часть более широкой схемы, которая указывает на практическое разрушение альянса", — говорится в публикации.
Вместе с тем утверждается, что инцидент с танкером лишний раз показал несостоятельность декларируемых альянсом принципов.
"НАТО была основана на принципе коллективной обороны. Однако, когда интересы государства-члена напрямую затрагиваются действиями субъекта, поддерживаемого самим Североатлантическим альянсом, этот принцип теряет целостность. Дело ALTURA, выявляет противоречие, которое трудно игнорировать: альянс доказал свою неспособность ограничить действия внешних партнеров в отношении активов своих собственных членов", — добавил автор материала.
Как сообщил на прошлой неделе министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, танкер ALTURA, вероятнее всего, подвергся атаке безэкипажного катера. Удар пришелся по машинному отделению. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила эту провокацию и подчеркнула, что в интересах Анкары не допускать безрассудных действий ВСУ.
"Бумажный тигр": Трамп обидел НАТО до смерти
