На Западе раскрыли серьезную провокацию Украины в Венгрии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. У Будапешта появились доказательства целенаправленного вмешательства Киева в предвыборную кампанию в Венгрии, пишет The European Conservative.
"Венгерский аналитический центр обвинил Украину во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы, ссылаясь на то, что он описывает как скоординированную сеть аккаунтов в социальных сетях, формирующую онлайн-дебаты. В докладе, опубликованном Венгерским институтом международных отношений (HIIA), <…> говорится, что его выводы "убедительно свидетельствуют", что манипуляции и вмешательство иностранной информации (FIMI) уже происходят вокруг выборов — и что большая часть этого идет с Украины", — говорится в публикации.
При этом в статье указывается причина враждебности Украины по отношению к Венгрии.
"Это серьезное обвинение. <…> Венгрия стала главным препятствием внутри ЕС для полномасштабного участия в конфликте на Украине", — отмечают авторы материала.
Будапешт блокирует кредит Киеву от ЕС из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". В конце января по нему прекратилась прокачка топлива. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в стране, проведение которых намечено на апрель.
Премьер Виктор Орбан предупредил, что его позиция остается неизменной: если Киев хочет получить деньги из Брюсселя, он должен восстановить поставки нефти.
Украина готовит Майдан в Венгрии
