Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/ukraina-2085091185.html
Генерал Келлог случайно закрыл Украине путь в Европу
Генерал Келлог случайно закрыл Украине путь в Европу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085067058_0:104:1536:968_1920x0_80_0_0_8bb7970be7c1de4545ed2f24e3d7454c.jpg
https://ria.ru/20260403/kellog-2084959253.html
https://ria.ru/20260402/nato-2084875013.html
https://ria.ru/20260402/nato-2084595237.html
https://ria.ru/20260401/nato-2084260479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085067058_92:0:1457:1024_1920x0_80_0_0_e91fc7e1efe5a51208d4a93d3820864f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Генерал Келлог случайно закрыл Украине путь в Европу

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Страны Североатлантического альянса оказались трусами, нам нужно создать новую оборонную структуру, новую НАТО — так теперь говорят в Вашингтоне, развивая мысль Трампа о том, что США могут выйти из блока. Действительно, выходить очень трудно и долго, давайте лучше сделаем новое вместо старого, оставим тех союзников, что оказались трусами, умирать от страха — примерно так рассуждают некоторые американцы. Например, генерал Кит Келлог сейчас не занимает никаких должностей, но в прошлом году он был спецпосланником Трампа по Украине. В свежем интервью Fox News генерал не только назвал натовцев трусами и уверял, что по нормативным актам альянса Штаты имеют возможность покинуть его, предупредив об этом за год (однако резолюция конгресса запрещает президенту делать это без согласия парламента), но и предложил создать новый альянс: "Мы собираемся изменить оборонную структуру. Возможно, мы создадим единую систему с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в конфликт, такими как обновленная Германия или Польша. Даже Украина, которая тоже показала себя надежным союзником".
Богатая идея — забыть НАТО и забить на нее, сосредоточившись на новом альянсе. Реально глобальном, то есть уже не атлантическом, а всемирном. Америка станет его ядром, а вокруг будут "готовые воевать" (разумеется, вместе с ней и под ее командованием) страны разных континентов: Германия, Япония, Австралия, Польша, Украина. Понятно, что список неполный, но в него добавят десяток-другой европейских и азиатских государств. Кто там остался в Европе?
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Келлог утверждает, что США стоит оставить НАТО ради нового блока с Украиной
3 апреля, 11:49
Франция ведет себя нагло — ее не берем. Испания вообще против войны с Ираном — и речи быть не может. Турция? Но она не готова воевать вместе с Америкой. Италия? Прекрасная Мелони, но настроения итальянской элиты (не говоря уже про народ) явно не в пользу новых войн. Скандинавы — знатные воины, правда, с Данией как-то неудобно получилось из-за Гренландии, а с Норвегией — из-за Нобелевки, но зато у них много претензий к русским, может, захотят подключиться к новому альянсу? Ну и Великобритания — она, конечно, сейчас ведет себя неправильно, но все-таки родная кровь, да и австралийские с канадскими подданными короля нужны новому американскому альянсу. Так что Британию берем.
Однако главными европейскими союзниками будут теперь Германия и Польша — они стойко поддерживают Штаты в разных начинаниях. Ничего, что они сейчас больше всего боятся русской агрессии (которую сами и предсказывают), у них сил много, будут надежными американскими союзниками в Европе. А с подключением Украины вообще возникнет мощная тройка Берлин — Варшава — Киев: она и русских будет сдерживать, и опорой Америки в Европе служить, и в разных глобальных операциях США помогать. Красивая и многообещающая идея?
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Постпред США при НАТО прокомментировал возможный выход страны из альянса
2 апреля, 22:16
Есть, правда, нюанс: с чего бы это немцам и полякам выбирать американского старшего брата, отворачиваясь от общеевропейского проекта, то есть Евросоюза? При чем он здесь? Ну как, если бы США реально взяли курс на замену НАТО новым альянсом с частью европейских государств, вопрос будущего ЕС встал бы ребром. Создавать реальный европейский военный союз на основе ЕС или же разваливаться? Углубление евроинтеграции с переходом к реальной европейской армии или дезинтеграция ЕС и отказ от общеевропейского проекта — "простой" и понятный выбор. Выбирая военный альянс с Вашингтоном, Берлин и Варшава должны будут отказать Парижу, Риму и остальным в строительстве общеевропейской армии, то есть согласиться с тем, что безопасность Европы отныне будет разделена: за Германией и Польшей стоят США, а все остальные сами занимаются своими проблемами (вместе или поодиночке — это уже им решать). Иными словами, Германия развалит собственный же проект евроинтеграции ради получения нового (а по сути — сохранения старого) военного пакта с Соединенными Штатами? Причем с США, которые все больше переориентируются на Тихий океан и Западное полушарие.
Оказаться перед подобным выбором — последнее, чего хотят нынешние немецкие элиты. Тем более в ситуации, когда к ним в качестве "союзника" цепляют еще и Украину, то есть программируют их на войну с Россией. Немцы всячески пытались уйти от этого последние годы, а тут им говорят, что нет, придется все-таки повоевать с русскими на украинской земле. Ну хорошо, не повоевать, но быть гарантом безопасности Киева в рамках нового военного альянса. Вы не хотели принимать Украину в НАТО — ну а теперь окажетесь вместе с ней в одном новом военном блоке, созданном США. Америка в случае чего придет на помощь Германии? Да, конечно, вот только в других частях света всех победит — и сразу же явится на войну с русскими.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Мы этого не забудем". США и Европа дружно хоронят НАТО
2 апреля, 08:00
Абсурд? Конечно, но ведь не только Келлог рассуждает о подобных военных альянсах. Трамп недоволен НАТО, европейцы недовольны США, и хотя распад альянсу не грозит (потому что, напомним, он остается тем, ради чего и создавался англосаксами, — инструментом их контроля над Европой через формулу "держать американцев внутри, немцев — под контролем, а русских — вовне"), различные "дебютно-прогрессивные" идеи сейчас будут продвигаться все активнее. В частности, мысль о создании европейской половины НАТО, то есть полноценной европейской части альянса на основе ЕС. Это стало бы обходным маневром по формированию европейской армии — не только без американцев, но и без англичан. Такой вариант, естественно, абсолютно неприемлем для Лондона, поэтому любые планы "европейской армии" там допустят только с собственным участием и контролем (не возвращаясь при этом в ЕС). Но такой "оборонный ЕС" поставит символический крест на планах вступления в него той страны, которой занимался генерал Келлог, — Украины.
Россия формально не выступала против членства Незалежной в ЕС, но резкое увеличение вероятности прямой милитаризации Евросоюза обостряет тему: неслучайно вчера Дмитрий Медведев написал, что это "меняет картину мира" и "пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей", включая "страну 404".
Так и есть, и это единственный реальный результат поиска Америкой новой комбинации военных альянсов. К тому же мы еще реакцию Китая на идею военного блока в составе США, Японии и Германии не слышали.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
НАТО переживает кризис, от которого не сможет оправиться, пишут СМИ
1 апреля, 13:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала