Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии снова ввели региональный маткапитал - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
11:56 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/udmurtija-2085174864.html
В Удмуртии снова ввели региональный маткапитал
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республике снова ввели региональный маткапитал по инициативе депутатов партии "Единая Россия", его размер... РИА Новости, 04.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957705333_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_c0a3c60d60743d1edb1c59bd88ecbaa7.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
https://ria.ru/pravo/matkapital/
https://ria.ru/20260124/gosduma-2070006730.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957705333_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_6a193a3b7326dc2a7059fef1d6e1ca8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бречалов: в Удмуртии снова ввели региональный маткапитал по инициативе ЕР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Женщина с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 4 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республике снова ввели региональный маткапитал по инициативе депутатов партии "Единая Россия", его размер составляет 300 тысяч рублей.
О мерах поддержки семей глава Удмуртии рассказал в прямом эфире, где ответил на вопросы жителей. Часть обращений, присланных через социальные сети, касалась условий получения регионального материнского капитала.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
1 февраля, 00:08
"Такую меру мы вводили в Удмуртии несколько лет назад. Сейчас решили вернуться к этой практике – с инициативой выступили депутаты партии "Единая Россия". Региональный материнский капитал можно получить с 1 января, он составляет 300 тысяч рублей", - сообщил Бречалов.
Руководитель республики уточнил, что выплаты получают молодые семьи, у которых родился третий или последующий ребенок. При этом возраст родителей не должен превышать 35 лет, и они должны состоять в зарегистрированном браке.
"Важно, что выплата не учитывается при назначении других пособий, а средства семья может потратить по своему усмотрению: на жильё или купить автомобиль — на любые цели", – подчеркнул Бречалов.
Отвечая на вопросы граждан, глава республики также добавил, что региональный маткапитал могут получить семьи в любом населенном пункте республики, если они соответствуют обозначенным критериям.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Материнский капитал 2026: кому положен, как использовать и что нового
20 июня 2025, 18:40
С просьбой изменить один из критериев – повысить возраст родителей – к Бречалову в ходе эфира обратилась местная жительница Татьяна Кочурова. Руководитель региона ответил, что вопрос возрастной планки сейчас в работе, рассматриваются возможности бюджета, чтобы увеличить возраст получателей до 40 лет.
"На сегодня региональный маткапитал выплатили уже 80 семьям, и в республике наблюдается рост числа многодетных родителей. Сейчас их количество составляет более 34 тысяч: в 2025 году прирост к уровню 2024-го составил 5 тысяч семей. Об этом Александр Бречалов рассказал на встрече в марте президенту России Владимиру Путину", - сообщает пресс-служба главы региона.
Бречалов напомнил в прямом эфире, какую комплексную поддержку получают семьи с детьми в республике по нацпроекту "Семья". Одна из самых популярных мер — пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей. Их по республике уже 25: пять в Ижевске, по два в Глазове и Воткинске, по одному в Можге, Сарапуле и Камбарке, а также в 12 районах. В 2025 году этой бесплатной услугой воспользовались почти 1300 семей. Родители малышей получили более 3750 предметов: коляски, кроватки, пеленальные столики, ходунки, стульчики для кормления и иные вещи первой необходимости.
Также востребованы в регионе услуги кратковременного присмотра за детьми до трех лет. В республике созданы пять групп кратковременного пребывания детей - в Ижевске, Можге, Глазове, Балезино и Воткинске, а на дому работают 53 социальные няни, отметил глава республики.
"Они присматривают за детьми, пока мама решает бытовые вопросы, идет к врачу. Причем, если за весь прошлый (2025 - ред.) год к их помощи обратились 255 семей, то в этом (2026 - ред.) году почти такое же число – за три месяца. Значит, мы приняли правильное решение, и это действительно нужно молодым родителям. Будем и далее развивать это направление", - сказал Бречалов.
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
24 января, 02:52
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала