В Удмуртии снова ввели региональный маткапитал

УФА, 4 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республике снова ввели региональный маткапитал по инициативе депутатов партии "Единая Россия", его размер составляет 300 тысяч рублей.

О мерах поддержки семей глава Удмуртии рассказал в прямом эфире, где ответил на вопросы жителей. Часть обращений, присланных через социальные сети, касалась условий получения регионального материнского капитала.

"Такую меру мы вводили в Удмуртии несколько лет назад. Сейчас решили вернуться к этой практике – с инициативой выступили депутаты партии " Единая Россия ". Региональный материнский капитал можно получить с 1 января, он составляет 300 тысяч рублей", - сообщил Бречалов

Руководитель республики уточнил, что выплаты получают молодые семьи, у которых родился третий или последующий ребенок. При этом возраст родителей не должен превышать 35 лет, и они должны состоять в зарегистрированном браке.

"Важно, что выплата не учитывается при назначении других пособий, а средства семья может потратить по своему усмотрению: на жильё или купить автомобиль — на любые цели", – подчеркнул Бречалов.

Отвечая на вопросы граждан, глава республики также добавил, что региональный маткапитал могут получить семьи в любом населенном пункте республики, если они соответствуют обозначенным критериям.

С просьбой изменить один из критериев – повысить возраст родителей – к Бречалову в ходе эфира обратилась местная жительница Татьяна Кочурова. Руководитель региона ответил, что вопрос возрастной планки сейчас в работе, рассматриваются возможности бюджета, чтобы увеличить возраст получателей до 40 лет.

"На сегодня региональный маткапитал выплатили уже 80 семьям, и в республике наблюдается рост числа многодетных родителей. Сейчас их количество составляет более 34 тысяч: в 2025 году прирост к уровню 2024-го составил 5 тысяч семей. Об этом Александр Бречалов рассказал на встрече в марте президенту России Владимиру Путину", - сообщает пресс-служба главы региона.

Сарапуле и Бречалов напомнил в прямом эфире, какую комплексную поддержку получают семьи с детьми в республике по нацпроекту "Семья". Одна из самых популярных мер — пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей. Их по республике уже 25: пять в Ижевске , по два в Глазове Воткинске , по одному в Можге Камбарке , а также в 12 районах. В 2025 году этой бесплатной услугой воспользовались почти 1300 семей. Родители малышей получили более 3750 предметов: коляски, кроватки, пеленальные столики, ходунки, стульчики для кормления и иные вещи первой необходимости.

Также востребованы в регионе услуги кратковременного присмотра за детьми до трех лет. В республике созданы пять групп кратковременного пребывания детей - в Ижевске, Можге, Глазове, Балезино и Воткинске, а на дому работают 53 социальные няни, отметил глава республики.