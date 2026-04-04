Российские военные нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар возмездия по предприятиям, связанным с украинской армией, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
В министерстве подчеркнули, что армия выполнила задачу и поразила все цели.
Также бойцы атаковали инфраструктуру военных аэродромов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
За сутки ПВО сбила шесть управляемых авиационных бомб, крылатую ракету большой дальности "Фламинго" и 308 беспилотников.
