Глава минобороны Бельгии допустил, что Трамп выведет войска из Европы

БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен не исключает, что президент США Дональд Трамп выведет войска из Европы, закроет военные базы и прекратит обмен разведданными с европейцами.
Однако он напомнил, что законодательство США не позволяет президенту единолично принимать решение о выходе из НАТО, с 2023 года для этого требуется согласие двух третей конгресса.
"Это стало бы тяжелым ударом по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут открывать шампанское. Поэтому это 77-летие (НАТО - ред.) проходит в минорном ключе", - добавил глава МО Бельгии.
Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, конфликт США и Израиля с Ираном почти "сломал" альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии с начала его существования, а недавние заявления Вашингтона в адрес НАТО на фоне конфликта вызывают беспрецедентные опасения, что Штаты не помогут союзникам, даже если это потребуется.