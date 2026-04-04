12:51 04.04.2026
Глава минобороны Бельгии допустил, что Трамп выведет войска из Европы
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен не исключает, что президент США Дональд Трамп выведет войска из Европы, закроет военные базы и прекратит обмен разведданными с европейцами.
Президент США в интервью изданию Telegraph в среду заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
"Ведь даже без формального выхода Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведывательной информацией и другую критически важную помощь европейским союзникам", - написал Франкен в соцсети X.
Однако он напомнил, что законодательство США не позволяет президенту единолично принимать решение о выходе из НАТО, с 2023 года для этого требуется согласие двух третей конгресса.
"Это стало бы тяжелым ударом по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут открывать шампанское. Поэтому это 77-летие (НАТО - ред.) проходит в минорном ключе", - добавил глава МО Бельгии.
Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, конфликт США и Израиля с Ираном почти "сломал" альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии с начала его существования, а недавние заявления Вашингтона в адрес НАТО на фоне конфликта вызывают беспрецедентные опасения, что Штаты не помогут союзникам, даже если это потребуется.
