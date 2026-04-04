Глава минобороны Бельгии допустил, что Трамп выведет войска из Европы

БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен не исключает, что президент США Дональд Трамп выведет войска из Европы, закроет военные базы и прекратит обмен разведданными с европейцами.

Однако он напомнил, что законодательство США не позволяет президенту единолично принимать решение о выходе из НАТО, с 2023 года для этого требуется согласие двух третей конгресса.