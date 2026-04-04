Дождливая погода на юге России идеальна для виноградарей, рассказал Титов

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Благодаря осадкам на юге России поднялся уровень озера Абрау, погода для виноградарства сложилась идеальная, поделился с РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

"Шикарная погода, очень много осадков, у нас озеро поднялось. Мы просто очень в это верили, и оно случилось", - сказал Титов в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".

"Для нас это огромная была проблема, то, что озеро упало в прошлом году. Но в прошлом году был рекордный урожай, несмотря на погодные условия. А сейчас погодные условия пока идеальны. Просто идеальны", - добавил он.