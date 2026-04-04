03:29 04.04.2026
Эксперт рассказал, почему амурские тигры реже охотятся зимой
Эксперт рассказал, почему амурские тигры реже охотятся зимой
Амурскому тигру в дикой природе в России зимой приходится реже охотиться, так как добытое животное дольше хранится на холоде, как в холодильнике, и хищнику нет... РИА Новости, 04.04.2026
Эксперт рассказал, почему амурские тигры реже охотятся зимой

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Амурскому тигру в дикой природе в России зимой приходится реже охотиться, так как добытое животное дольше хранится на холоде, как в холодильнике, и хищнику нет нужды часто тратить энергию на поиск нового, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"В зимнее время тигру удобнее набирать вес. Это связано с тем, что в условиях российской зимы добытое животное хранится как в холодильнике, и тигр может в течение 10-15 дней жить рядом с добытой жертвой, не тратить энергию на переходы - просто как на диване с ведром попкорна потихонечку его есть. А летом добытое животное на жаре уже на второй-третий день начинает гнить, тигр не успевает его доесть. Поэтому летом этому хищнику приходится чаще охотиться и, соответственно, тратить больше энергии", - рассказал Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
