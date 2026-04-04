Эксперт рассказал, почему амурские тигры реже охотятся зимой

"В зимнее время тигру удобнее набирать вес. Это связано с тем, что в условиях российской зимы добытое животное хранится как в холодильнике, и тигр может в течение 10-15 дней жить рядом с добытой жертвой, не тратить энергию на переходы - просто как на диване с ведром попкорна потихонечку его есть. А летом добытое животное на жаре уже на второй-третий день начинает гнить, тигр не успевает его доесть. Поэтому летом этому хищнику приходится чаще охотиться и, соответственно, тратить больше энергии", - рассказал Арамилев.