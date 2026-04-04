Ветеран СВО рассказал, как по рации дразнил польских наемников ВСУ - РИА Новости, 04.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 04.04.2026
Ветеран СВО рассказал, как по рации дразнил польских наемников ВСУ
Ветеран СВО рассказал, как по рации дразнил польских наемников ВСУ

Ветеран СВО рассказал, как дразнил польских наемников ВСУ фразой "бобр, курва"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко, награжденный медалью Суворова, рассказал РИА Новости, как при радиоперехвате разговора польских наемников ВСУ дразнил их фразой "бобр, курва".
Мазуренко в июне 2022 года добровольно подписал контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации и стал служить во 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, а спустя некоторое время занял должность заместителя командира взвода связи.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Колумбии рассказали, почему жители страны становятся наемниками ВСУ
4 апреля, 08:52
"Были наемники польские, (по радиосвязи - ред.) ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде "бобр, курва", - рассказал он.
Мазуренко уточнил, что иногда в их разговоры вклинивались иностранные наемники.
"Всякое было, в том числе и товарищи из Франции, из Германии. Хорошо, что я люблю и знаю иностранные языки. Тоже отвечал им на своем, чтобы дать противнику понять, что мы их не просто слышим, но еще и понимаем. Как-то вот так, психологическая история", - подытожил ветеран спецоперации.
"Бобр, курва" - фраза-мем из вирусного видео, в котором мужчина от неожиданности при виде бобра выкрикнул польское ругательство "курва". Мем широко распространился в российском интернет-пространстве и породил множество роликов на тему, а также был использован в песне "Бобр", тоже ставшей вирусной.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Атакуют со всех сторон". Что происходит на ключевых направлениях СВО
4 апреля, 08:00
 
