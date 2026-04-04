Ветеран СВО рассказал, как по рации дразнил польских наемников ВСУ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко, награжденный медалью Суворова, рассказал РИА Новости, как при радиоперехвате разговора польских наемников ВСУ дразнил их фразой "бобр, курва".

Мазуренко в июне 2022 года добровольно подписал контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации и стал служить во 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, а спустя некоторое время занял должность заместителя командира взвода связи.

"Были наемники польские, (по радиосвязи - ред.) ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде "бобр, курва", - рассказал он.

Мазуренко уточнил, что иногда в их разговоры вклинивались иностранные наемники.

"Всякое было, в том числе и товарищи из Франции , из Германии . Хорошо, что я люблю и знаю иностранные языки. Тоже отвечал им на своем, чтобы дать противнику понять, что мы их не просто слышим, но еще и понимаем. Как-то вот так, психологическая история", - подытожил ветеран спецоперации.