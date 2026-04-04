Судья предварил приговор жителю Костромы за госизмену словами Белинского

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Судья знаменитыми словами русского литературного критика Виссариона Белинского предварил оглашение приговора в 20 лет лишения свободы костромичу, добровольно содействовавшему украинским террористам, следует из видео, обнародованного ФСБ России.

На кадрах видео показано признание Ларионова, в том числе о том, что он планировал по заданию украинского куратора устроиться на оборонно-промышленное предприятие Костромы.