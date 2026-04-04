Судья предварил приговор жителю Костромы за госизмену словами Белинского

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Судья знаменитыми словами русского литературного критика Виссариона Белинского предварил оглашение приговора в 20 лет лишения свободы костромичу, добровольно содействовавшему украинским террористам, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
"Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству". Автором данного изречения является известный русский литературный критик XIX века Виссарион Григорьевич Белинский. В настоящее время в условиях проведения Российской Федерацией на территории Украины специальной военной операции смысл этих слов актуален, как никогда", - сказал судья перед тем, как перейти к оглашению приговора.
Установлено, что Ларионов посредством мессенджера Telegram инициативно установил сотрудничество с представителем запрещенной в России украинской террористической организации и выразил готовность передавать ему фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.
По указанию куратора злоумышленник подготовил и распространил информационно-пропагандистские материалы противника на территории региона, которые также были размещены на официальных интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. В последующем Ларионову была поставлена задача составить резюме и устроиться на одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе Ларионова задержали сотрудники ФСБ.
На кадрах видео показано признание Ларионова, в том числе о том, что он планировал по заданию украинского куратора устроиться на оборонно-промышленное предприятие Костромы.
1 апреля, 20:49