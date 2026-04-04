11:05 04.04.2026
Судья предварил приговор жителю Костромы за госизмену словами Белинского
Судья предварил приговор жителю Костромы за госизмену словами Белинского
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Судья предварил приговор жителю Костромы за госизмену словами Белинского

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Судья знаменитыми словами русского литературного критика Виссариона Белинского предварил оглашение приговора в 20 лет лишения свободы костромичу, добровольно содействовавшему украинским террористам, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
"Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству". Автором данного изречения является известный русский литературный критик XIX века Виссарион Григорьевич Белинский. В настоящее время в условиях проведения Российской Федерацией на территории Украины специальной военной операции смысл этих слов актуален, как никогда", - сказал судья перед тем, как перейти к оглашению приговора.
По информации ФСБ, 2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор - 20 лет лишения свободы жителю Костромы Ларионову А.С. 1991 года рождения за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации.
Установлено, что Ларионов посредством мессенджера Telegram инициативно установил сотрудничество с представителем запрещенной в России украинской террористической организации и выразил готовность передавать ему фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.
По указанию куратора злоумышленник подготовил и распространил информационно-пропагандистские материалы противника на территории региона, которые также были размещены на официальных интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. В последующем Ларионову была поставлена задача составить резюме и устроиться на одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе Ларионова задержали сотрудники ФСБ.
На кадрах видео показано признание Ларионова, в том числе о том, что он планировал по заданию украинского куратора устроиться на оборонно-промышленное предприятие Костромы.
