Суд в Москве продлил арест задержанному после перестрелки на Рублевке

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Москве продлил арест Алексею Ланчикову, задержанному после перестрелки на Рублевке, он обвиняется в убийстве и хранении оружия, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Ланчикову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В феврале суд арестовал мужчину до 3 апреля, тогда Ланчиков полностью признал вину и не возражал против содержания под стражей.