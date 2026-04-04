Суд в Москве продлил арест задержанному после перестрелки на Рублевке

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Москве продлил арест Алексею Ланчикову, задержанному после перестрелки на Рублевке, он обвиняется в убийстве и хранении оружия, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Ланчикову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В феврале суд арестовал мужчину до 3 апреля, тогда Ланчиков полностью признал вину и не возражал против содержания под стражей.
"Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сказано в материалах.
Решение суда вступило в силу 31 марта.
По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе похитили 39-летнего мужчину и убили его. Бросившись в бега, они сели в такси в Сызрани Самарской области и доехали до Москвы, где, отказавшись платить водителю 85 тысяч рублей, застрелили его - тело обнаружили на парковке на Большой Филевской улице.
В ходе задержания на Рублевском шоссе фигуранты вступили в перестрелку с полицейскими, в результате чего один преступник был ликвидирован, Ланчикова задержали. На допросе он заявил, что таксиста убил его подельник.
