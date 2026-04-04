08:32 04.04.2026
Террина, бульотка и обманка: безумные предметы сервировки из XIX века
Террина, бульотка и обманка: безумные предметы сервировки из XIX века

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЧаепитие в стиле XIX века
Чаепитие в стиле XIX века
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Представьте аристократический обед: золотая посуда, хрустальные бокалы и... вдруг вы замечаете на столе странную конструкцию со стеклянными флаконами, подсвечниками и неизвестно чем еще. Это не украшение, а обычный предмет сервировки. Два столетия назад столовый этикет был настолько сложен, что для каждой мелочи требовался отдельный сосуд или приспособление. О самых необычных столовых приборах — в материале РИА Новости.

Террина

Дворцовый стол XVII–XIX веков работал по четким правилам. Парадный обед состоял из четырех подач: холодное, суп, горячее и десерт. Сначала в моде была так называемая французская сервировка: все блюда выставлялись сразу, а гости сами выбирали, что им по душе. Потом русский посол Куракин придумал революционный способ: блюда подавались по одному, во время еды все меняли. Это назвали "сервировка а-ля рус" — именно этот способ мы используем сейчас.
Но в какой бы системе ни обедали дворяне, на столе всегда стояла террина. Эту посуду делали из фарфора, фаянса и даже серебра. Она служила универсальным контейнером: в нее наливали суп, клали мясное блюдо, могли подать десерт. Название terrine идет из старофранцузского и означает буквально "обожженная форма", в которой когда-то хранили мясо и рыбу. Вот вам история одного слова в одном предмете.

Пладеменаж

А вот пладеменаж — это вообще шедевр избыточности. Если вы когда-нибудь его видели, то поймете, что это не один предмет, а целая конструкция из множества мелких деталей. Представьте: большая ваза в центре, вокруг нее крутятся маленькие судочки, подставочки, стеклянные флаконы, подсвечники. Все это вместе создавало впечатление парадного убранства, которое помещали в центр стола.
Название происходит от французского plate de ménage — дословно "блюдо для хозяйства". Судочки заполняли маслом, уксусом, сахарной пудрой, специями и всем необходимым для стола. Подсвечники были не просто украшением — придворные ужины часто проходили вечером при свечах, и этот свет поднимал изысканность выставленных блюд. Пладеменаж был одновременно инструментом функциональным и произведением декоративного искусства. Именно это сочетание практичности и красоты делало его таким желанным предметом в богатых домах.
Этикетки для графинов

Перед вами хаос: на столе десятки графинов и бутылок с разными жидкостями — вино, уксус, масло, рассолы. Как понять, где что?
Ответ прост: маленькие таблички на цепочках. Каждая висела на горлышке сосуда и указывала содержимое. Изобретение скромное, но гениальное: не нужно полагаться на память или вкус — все ясно написано.
Бульотка

Слово "бульотка" пришло из французского bouillotte — чайник, грелка. Изначально это было чисто практическое приспособление для путешествий, но со временем превратилось в символ светского благородства. Бульотка — это чайник на подставке со спиртовкой под ним.
В России бульотки начали делать в XVIII веке, и они быстро стали частью чайных сервизов. У дворян и аристократов бульотки часто заменяли самовары — они были мобильнее и элегантнее. Но это не просто чай: в бульотках заваривали кофе, варили глинтвейн, готовили пунш и грог. Это был универсальный сосуд для горячих напитков, и иметь его было признаком вкуса и достатка.
Крюшонница

Если бульотка сохраняла в тепле, то крюшонница охлаждала. Крюшон — холодный десертный напиток из вина, коньяка, ликера и шампанского, смешанных со свежими фруктами и ягодами. Иногда добавляли сидр или минеральную воду. Холодно, вкусно, алкогольно — идеально для летнего обеда.
Крюшонница была специальным сосудом для этого напитка — с крышкой и специальными половниками для разливания. Каждый напиток требовал своей посуды — это железная логика европейского этикета.
Обманки

В эпоху барокко появилась совершенно иная игра — обманки. Это оптические иллюзии, которые проникли в живопись, архитектуру и даже в столовый этикет.
Идея была простой: одурачить гостя. Создать предметы, которые выглядят как фрукты, но не съедобны. Или сосуды, которые совсем не то, чем кажутся.
В Петергофе, в Нижнем гроте Большого каскада, стоял сервированный стол с красивыми вазами и аппетитными фруктами. Но фрукты были ненастоящие. Когда голодный гость пытался взять апельсин или грушу, из тонких трубочек вдоль края стола бил фонтан воды, обливая всех присутствующих. Это был розыгрыш, но розыгрыш художественный, продуманный, смешной.
С XVIII века в России обманки вошли в моду как главное развлечение праздничного стола. Они имели функциональное назначение, но выглядели так, что приводили в замешательство. Это была грань между искусством и шуткой, между украшением и издевательством над гостями.
 
 
 
