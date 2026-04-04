Владимиров подписал меморандум о сотрудничестве Ставрополья и Абхазии

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между Ставропольским краем и Республикой Абхазия подписали губернатор края Владимир Владимиров и премьер-министр республики Владимир Делба в рамках первого международного экономического форума "Абхазия — инвестиции в будущее" в Сухуме, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Меморандум закрепляет намерения сторон по расширению торгово-экономического, промышленного и гуманитарного сотрудничества и создает дополнительные условия для реализации совместных проектов, в том числе за счет реализации краевых программ и региональных проектов.

"Рассматриваем Абхазию как важного партнера. Готовы наращивать объемы взаимной торговли, расширять ассортимент поставляемой продукции, развивать кооперационные связи между предприятиями. Особое внимание уделяем совместным проектам в промышленности и переработке, а также укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе — от семеноводства до логистики", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

В пресс-службе отметили, что в последние годы отмечается устойчивая положительная динамика внешнеэкономических связей Ставропольского края с Абхазией. Так, с 2020 года объем взаимной торговли увеличился почти в три раза и по итогам 2025 года достиг около 6 миллиардов долларов.