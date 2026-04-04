Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:52 04.04.2026 (обновлено: 15:45 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/stavropole-2085194631.html
Владимиров подписал меморандум о сотрудничестве Ставрополья и Абхазии
2026-04-04T14:52:00+03:00
2026-04-04T15:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085194963_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_6076e9d1bf33276a20d7322516d02413.jpg
https://ria.ru/20260403/gunba-2084949617.html
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2084942569.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085194963_167:0:1874:1280_1920x0_80_0_0_ee940fdb5b730100358057bf589bf8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ставропольский край, Абхазия, Ставропольский край, Сухум, Владимир Владимиров, Владимир Делба
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал меморандум о сотрудничестве Ставрополья и Абхазии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между Ставропольским краем и Республикой Абхазия подписали губернатор края Владимир Владимиров и премьер-министр республики Владимир Делба в рамках первого международного экономического форума "Абхазия — инвестиции в будущее" в Сухуме, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Меморандум закрепляет намерения сторон по расширению торгово-экономического, промышленного и гуманитарного сотрудничества и создает дополнительные условия для реализации совместных проектов, в том числе за счет реализации краевых программ и региональных проектов.
Президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума Абхазия — инвестиции в будущее - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Президент Абхазии рассказал о значении экономического форума для страны
3 апреля, 11:32
"Рассматриваем Абхазию как важного партнера. Готовы наращивать объемы взаимной торговли, расширять ассортимент поставляемой продукции, развивать кооперационные связи между предприятиями. Особое внимание уделяем совместным проектам в промышленности и переработке, а также укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе — от семеноводства до логистики", — приводятся в сообщении слова Владимирова.
В пресс-службе отметили, что в последние годы отмечается устойчивая положительная динамика внешнеэкономических связей Ставропольского края с Абхазией. Так, с 2020 года объем взаимной торговли увеличился почти в три раза и по итогам 2025 года достиг около 6 миллиардов долларов.
Основу экспорта Ставрополья в Абхазию составляет продовольственная и промышленная продукция, в том числе изделия из стекла и пластмасс. Регион заинтересован в расширении поставок и углублении кооперации между предприятиями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Путин призвал развивать российско-абхазское партнерство
3 апреля, 11:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала