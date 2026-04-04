19:42 04.04.2026
В США цена на бензин достигла второго максимального значения в истории
Средняя цена на бензин в США превысила 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литров) и достигла второго максимального значения в истории, следует из данных... РИА Новости, 04.04.2026
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США превысила 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литров) и достигла второго максимального значения в истории, следует из данных аналитиков.
Средняя цена на топливо выросла за сутки еще на 2 цента и теперь составляет 4,104 доллара, дизель подорожал до 5,58 доллара. В Калифорнии за бензин просят в среднем 5,9 доллара, сообщает американская автомобильная ассоциация.
Порядка 20 штатов отчитались о цене выше 4 долларов. Лишь однажды она поднималась выше этой цифры во всех американских штатах - в мае 2022 года. За этим последовал рост до абсолютного максимума за всю историю, когда средняя стоимость поднялась выше 5 долларов в июне.
В июле 2008 года стоимость галлона выросла чуть выше 4,1 доллара из-за скачка стоимости нефти, приблизившейся к 150 долларам за баррель. Нынешняя цена превзошла это число и стала второй самой высокой в истории.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
