В США цена на бензин достигла второго максимального значения в истории

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США превысила 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литров) и достигла второго максимального значения в истории, следует из данных аналитиков.

Средняя цена на топливо выросла за сутки еще на 2 цента и теперь составляет 4,104 доллара, дизель подорожал до 5,58 доллара. В Калифорнии за бензин просят в среднем 5,9 доллара, сообщает американская автомобильная ассоциация.

Порядка 20 штатов отчитались о цене выше 4 долларов. Лишь однажды она поднималась выше этой цифры во всех американских штатах - в мае 2022 года. За этим последовал рост до абсолютного максимума за всю историю, когда средняя стоимость поднялась выше 5 долларов в июне.

В июле 2008 года стоимость галлона выросла чуть выше 4,1 доллара из-за скачка стоимости нефти, приблизившейся к 150 долларам за баррель. Нынешняя цена превзошла это число и стала второй самой высокой в истории.

