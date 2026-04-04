Жители США активнее искали бункеры незадолго до начала ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Жители США незадолго до начала ударов Израиля и Соединенных Штатов по Ирану искали ближайшие бункеры активнее, чем когда-либо за последние пять лет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковой статистики.
Согласно изученным материалам, частота поиска по запросу "бункер рядом со мной" достигла пятилетнего пика примерно за неделю до начала операции, увеличившись на 128% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом наиболее популярными в этой категории стали запросы об укрытиях на случай ядерного конфликта.
Чаще всего бункерами интересовались жители Западной Вирджинии, Миннесоты, Массачусетса, Айдахо и Монтаны.
Последний раз сопоставимый всплеск интереса к этой теме наблюдался в США в феврале 2022 года.
В середине марта телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР в конце февраля предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран. В ответ на это официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подобные сообщения могут быть прелюдией операций под ложным флагом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
