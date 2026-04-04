Жители США активнее искали бункеры незадолго до начала ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Жители США незадолго до начала ударов Израиля и Соединенных Штатов по Ирану искали ближайшие бункеры активнее, чем когда-либо за последние пять лет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковой статистики.

Согласно изученным материалам, частота поиска по запросу "бункер рядом со мной" достигла пятилетнего пика примерно за неделю до начала операции, увеличившись на 128% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом наиболее популярными в этой категории стали запросы об укрытиях на случай ядерного конфликта.