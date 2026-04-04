"Чувствуют беду": в США признали тяжелые последствия после атак на Иран

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Экономические последствия операции США и Израиля против Ирана будут невиданно тяжелыми для остального мира, и они уже проявляются в Азии, поделился оценкой с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
"Глобальные экономические последствия будут огромными, просто невиданными, и эти проблемы только начинаются проявляться", - сказал Джонсон РИА Новости.
С серьезными последствиями уже столкнулись оставшиеся без поставок топлива государства Восточной и Юго-Восточной Азии - Япония, Филиппины, Южная Корея. Этот регион стал первой частью мира, где экономический эффект конфликта проявился столь масштабно. Однако Азией все не ограничится, добавил собеседник.
"Представьте, что мы все стоим на полу, центр которого вдруг начал проваливаться. Те, кто в середине, уже полетели вниз, но даже те, кто по краям, чувствуют беду", - заключил он.