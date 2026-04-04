Спикер парламента Армении рассказал, в каком случае страна выйдет из ОДКБ

ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает маловероятным выход республики из ОДКБ и ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу между ценой на российский газ для Армении и ценами на газ в Европе . По словам российского лидера, сейчас цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тысячу кубов, тогда как Армении Россия продает газ за 177,5 долларов за тысячу кубов.

"Подобные разговоры не новы. Например, связанные с товарами, ценой на газ были на протяжении многих лет, и должен сказать, что в таком случае, если они примут подобное решение, Республика Армения примет свое решение и окончательно выйдет и из ОДКБ , и из ЕАЭС , и из остальных структур", - сказал Симонян журналистам.

При этом он назвал маловероятным такое развитие событий.

"Я знаю, что состоялся очень хороший разговор между руководителями стран (России и Армении - ред.), рабочий, очень продуктивный. Надеюсь, господин премьер-министр ту часть, которую найдет правильной, расскажет вам", - отметил Симонян.