https://ria.ru/20260404/spiker-2085216830.html
Спикер парламента Армении рассказал, в каком случае страна выйдет из ОДКБ
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает маловероятным выход республики из ОДКБ и ЕАЭС. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T18:07:00+03:00
в мире
армения
европа
никол пашинян
одкб
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410791_0:168:1601:1068_1920x0_80_0_0_29d87dc7e7f0194fccc7f74beacab0bf.jpg
https://ria.ru/20260403/armeniya-2085125680.html
https://ria.ru/20260401/putin-2084595643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410791_85:0:1509:1068_1920x0_80_0_0_cbe6cd4ebaaa25a2e806a2930bf906bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Симонян: Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если поднимут цены на газ
ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает маловероятным выход республики из ОДКБ и ЕАЭС.
в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
. По словам российского лидера, сейчас цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тысячу кубов, тогда как Армении Россия продает газ за 177,5 долларов за тысячу кубов.
"Подобные разговоры не новы. Например, связанные с товарами, ценой на газ были на протяжении многих лет, и должен сказать, что в таком случае, если они примут подобное решение, Республика Армения примет свое решение и окончательно выйдет и из ОДКБ
, и из ЕАЭС
, и из остальных структур", - сказал Симонян журналистам.
При этом он назвал маловероятным такое развитие событий.
"Я знаю, что состоялся очень хороший разговор между руководителями стран (России и Армении - ред.), рабочий, очень продуктивный. Надеюсь, господин премьер-министр ту часть, которую найдет правильной, расскажет вам", - отметил Симонян.
Он заверил, что Армения не намерена предпринимать каких-либо шагов против России, но будет защищать свои интересы.