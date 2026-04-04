Спецоперация, 4 апреля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Специальная военная операция на Украине
19:13 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/spetsoperatsiya-2085220135.html
Спецоперация, 4 апреля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Спецоперация, 4 апреля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК - РИА Новости, 04.04.2026
Спецоперация, 4 апреля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК
Российские войска за минувшие сутки нанесли групповой удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в субботу... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T19:13:00+03:00
2026-04-04T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
украина
харьковская область
россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 4 апреля: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли групповой удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
ВС России за минувшие сутки нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов ВСУ. Средства ПВО за сутки уничтожили 308 беспилотников, шесть авиационных бомб и крылатую ракету "Фламинго" ВСУ. Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.
Успехи на фронте

Российский морпех, действовавший в тылу у боевиков ВСУ, помог уничтожить огневую точку на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Харя".
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков "Баба-Яга" и подземный бункер со взводом ВСУ в Сумской области, корректировал авиаудар передовой наводчик группировки войск "Север", сообщил РИА Новости военнослужащий этой группировки войск с позывным "Фанат". Военнослужащие группировки "Север" за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Мастер".
Группировка "Север" за неделю сбила свыше 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ под Харьковом. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт с группой ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Барс".
Ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко, награжденный медалью Суворова, рассказал РИА Новости, как при радиоперехвате разговора польских наемников ВСУ дразнил их фразой "бобр, курва".
Противодроновые коридоры

Минобороны РФ начало досрочную установку противодроновых коридоров в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, власти белгородской области надеются, что эти коридоры станут одним из эффективных средств борьбы с атаками беспилотников противника на мирных жителей.

Школьники травят украинские военкоматы

Украинские школьники начали "травить" сотрудников военкоматов и просто военнослужащих из-за обилия роликов с насильственной мобилизацией в сети, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова. Кроме этого, Решетилова пожаловалась на рост агрессии в отношении сотрудников военкоматов со стороны уклонистов и дезертиров. Для защиты сотрудников военкоматов чиновница предложила реформировать процедуру мобилизации и наладить информационную политику в ее отношении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Подлости ВСУ

ВСУ под видом эвакуации из сел Харьковской области возят мужчин на принудительные работы по оборудованию новых позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Раненых украинских солдат не эвакуируют в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости пленный ВСУ Анатолий Деркач.
Сухопутные войска ВСУ утверждают, что женщин на Украине ставят на воинский учет якобы случайно.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
