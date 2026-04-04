В МВД дали совет, как защититься от телефонных мошенников

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гражданам не нужно вести диалог с незнакомцами по телефону, а лучше сразу положить трубку — это рецепт безопасности, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он отметил, что, как только на телефон поступает звонок и неизвестный сообщает какую-то волнующую информацию, необходимо положить трубку.

"Не разговаривайте — это рецепт безопасности. Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам и не надо их ни о чем спрашивать", — рекомендовал Васенин.

Он добавил, что сам по себе обман мошенников построен таким образом, чтобы заставить жертву переживать и на этом фоне заставить ее выполнять дальнейшие действия. По его словам, злоумышленники знают, как работать с психологическим портретом человека и заставить волноваться любого.