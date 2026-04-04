https://ria.ru/20260404/sovet-2085164384.html
В МВД дали совет, как защититься от телефонных мошенников
Гражданам не нужно вести диалог с незнакомцами по телефону, а лучше сразу положить трубку — это рецепт безопасности, рассказал РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T19:14:00+03:00
владимир васенин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083815513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_294366453e5823677141a698cd77213c.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083815513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e66188044ba08de58943f247637e2321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гражданам не нужно вести диалог с незнакомцами по телефону, а лучше сразу положить трубку — это рецепт безопасности, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Он отметил, что, как только на телефон поступает звонок и неизвестный сообщает какую-то волнующую информацию, необходимо положить трубку.
«
"Не разговаривайте — это рецепт безопасности. Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам и не надо их ни о чем спрашивать", — рекомендовал Васенин.
Он добавил, что сам по себе обман мошенников построен таким образом, чтобы заставить жертву переживать и на этом фоне заставить ее выполнять дальнейшие действия. По его словам, злоумышленники знают, как работать с психологическим портретом человека и заставить волноваться любого.