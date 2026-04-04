В Совфеде выступили против сокращения 11-летнего обучения в школах

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Существующая сейчас 11-летняя система обучения в школе уже доказала свою эффективность, сокращение этого срока может привести к урезанию времени на ряд предметов, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
Десятилетнего школьного образования достаточно, но многое зависит от задач, которые стоят перед выпускниками, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Исторически 11-летняя школа в России уже доказала (свою) эффективность. Сегодня, с цифровыми технологиями, акцент на анализе и применении фактов, а не запоминании делает её ещё актуальнее - сокращение (обучения) до 10 лет чревато урезанием времени на гуманитарные предметы, что может ослабить культурный капитал подрастающих поколений", - сказал Мурог РИА Новости.
Кроме того, 11-12 летние модели обучения приняты сегодня во всех успешных цивилизованных странах, что еще раз подтверждает прагматичность действующей модели школьного образования в РФ, отметил сенатор.
"Уверен, что любые изменения в системе образования должны быть результатом глубокого анализа, широкой общественной дискуссии и предварительных апробаций. Лично я сторонник сохранения действующей 11-летней школы как проверенной модели, обеспечивающей баланс между фундаментальной базой, формирующей научное мировоззрение, и прикладными навыками, востребованными на рынке труда", - добавил он.
Ведь главная цель - создать образовательную среду, где каждый выпускник, независимо от траектории, обладает не только профессиональными компетенциями, но и развитым критическим мышлением, способностью к самообучению и готовностью к вызовам времени, подчеркнул Мурог.
"С точки зрения современных реалий действующий школьный цикл идеально соответствует этапам когнитивного развития любого человека. Педагогическая теория подтверждает: такая модель дает оптимальное время на глубокое усвоение базовых навыков, что важно для всестороннего развития", - заключил политик.
