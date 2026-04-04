Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/shiny-2085155201.html
Россиян предостерегли от ошибок при смене зимних шин на летние
Россиян предостерегли от ошибок при смене зимних шин на летние
Эксперты посоветовали россиянам при выборе дня для смены шин на летние учитывать прогноз погоды в перспективе на несколько недель. РИА Новости, 04.04.2026
общество
авто
шины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812236902_0:0:3405:1915_1920x0_80_0_0_137673ef0872d90b9c0f37af3598e751.jpg
https://ria.ru/20260326/rezina-2082957687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812236902_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_01b0a881e5792e77b44f985562d01efa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиян предостерегли от ошибок при смене зимних шин на летние

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудник компании "Мосшина" перевозит автомобильные шины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эксперты посоветовали россиянам при выборе дня для смены шин на летние учитывать прогноз погоды в перспективе на несколько недель.
«

"При определении момента весенней смены шин необходимо, помимо температуры в дневное время, обращать внимание на ночные и утренние часы - могут быть перепады с заморозками. Также рекомендуется учитывать прогноз погоды в перспективе нескольких недель, так как после потепления может наступить резкое похолодание с осадками в виде снега, и эксплуатация уже переобутого в летние шины автомобиля станет опасной", - рассказали изданию "Лента.ру" собеседники.

Помимо того, эксперты порекомендовали для проведения работ отдавать предпочтение крупным шинным центрам. Бюджетные мастерские экономят на оборудовании и инструменте, в результате некачественного монтажа могут быть допущены ошибки.
Еще одной опасной ошибкой, по словам специалистов, может стать чрезмерная изношенность резины. Сильно изношенные шины рекомендуется заменить на новые, а не оставлять "еще на сезон".
ОбществоАвтоШины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала