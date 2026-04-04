Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъездах автомобильных шин, которые мешают проходу или создают угрозу соседям, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

« "За хранение шин (в подъездах - ред.) может быть применена административная ответственность в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если такими действиями причинен ущерб, то помимо увеличенного штрафа, еще с такого лица может быть взыскан ущерб для компенсации понесенных убытков", - сказала Леонова.

По словам эксперта, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны соблюдать правила в отношении мест общего пользования. Она отметила, что места общего пользования, в том числе лестничные площадки в подъездах, не должны быть захламлены.

« "Захламление опасно тем, что препятствует проходу в случае возникновения пожарной ситуации. Как раз за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность... Размер штрафа для граждан составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц ответственность выше", - добавила Леонова.