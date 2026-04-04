Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде - РИА Новости, 04.04.2026
02:37 04.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде
Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде - РИА Новости, 04.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде
Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъездах автомобильных шин, которые мешают проходу или создают угрозу... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T02:37:00+03:00
2026-04-04T02:37:00+03:00
общество
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
штрафы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99499/59/994995957_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a25b2fe34fb4cd20c6b3fa00f92d7bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, штрафы
Общество, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Штрафы
Россиян предупредили о штрафе за хранение автомобильных шин в подъезде

РИА Новости: за хранение шин в подъездах грозит штраф до 15 тысяч рублей

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъездах автомобильных шин, которые мешают проходу или создают угрозу соседям, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
"За хранение шин (в подъездах - ред.) может быть применена административная ответственность в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если такими действиями причинен ущерб, то помимо увеличенного штрафа, еще с такого лица может быть взыскан ущерб для компенсации понесенных убытков", - сказала Леонова.
По словам эксперта, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны соблюдать правила в отношении мест общего пользования. Она отметила, что места общего пользования, в том числе лестничные площадки в подъездах, не должны быть захламлены.
"Захламление опасно тем, что препятствует проходу в случае возникновения пожарной ситуации. Как раз за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность... Размер штрафа для граждан составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц ответственность выше", - добавила Леонова.
Она подчеркнула, что в случае, если хранение шин в подъезде повлекло за собой возникновение пожара, повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то в таком случае ответственность возрастает. Для граждан размер штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.​
ОбществоОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаШтрафы
 
 
