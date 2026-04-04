В России создали сервис для снижения стресса у авиапассажиров с аутизмом

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Набор сенсорной разгрузки для пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработали в России, сообщили РИА Новости в авиакомпании Smartavia, которая занималась проектом совместно с благотворительным фондом "Антон тут рядом".

« "Авиакомпания Smartavia совместно с благотворительным фондом "Антон тут рядом" представила набор сенсорной разгрузки — новый инструмент поддержки пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС)", - говорится в сообщении.

« "Набор станет частью уже действующего инклюзивного сервиса авиакомпании, который развивается с января 2025 года", - добавляется там.

Отмечается, что набор сенсорной разгрузки – это компактный кейс, который помогает снизить тревожность и сделать перелет более комфортным. Он был разработан на основе исследования более 470 аутичных людей и их близких.

В него входят: тактильный антистресс-элемент, анатомическая 3D-маска для сна с эффектом затемнения и силиконовые беруши с адаптацией к форме ушного прохода для снижения шума во время полета.