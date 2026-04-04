https://ria.ru/20260404/servis-2085156829.html
В России создали сервис для снижения стресса у авиапассажиров с аутизмом
Набор сенсорной разгрузки для пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработали в России, сообщили РИА Новости в авиакомпании Smartavia,... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T07:19:00+03:00
2026-04-04T07:19:00+03:00
2026-04-04T07:19:00+03:00
общество
россия
smartavia
аэропорт
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f242b8c398ce845f452d6aace503bf6b.jpg
https://ria.ru/20260210/perelety-2073537866.html
https://ria.ru/20260227/rossija-2077046483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_d770050bd2f77a4c493daaa9e9a12058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: в РФ разработали набор разгрузки для авиапассажиров с аутизмом
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Набор сенсорной разгрузки для пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработали в России, сообщили РИА Новости в авиакомпании Smartavia, которая занималась проектом совместно с благотворительным фондом "Антон тут рядом".
«
"Авиакомпания Smartavia совместно с благотворительным фондом "Антон тут рядом" представила набор сенсорной разгрузки — новый инструмент поддержки пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС)", - говорится в сообщении.
«
"Набор станет частью уже действующего инклюзивного сервиса авиакомпании, который развивается с января 2025 года", - добавляется там.
Отмечается, что набор сенсорной разгрузки – это компактный кейс, который помогает снизить тревожность и сделать перелет более комфортным. Он был разработан на основе исследования более 470 аутичных людей и их близких.
В него входят: тактильный антистресс-элемент, анатомическая 3D-маска для сна с эффектом затемнения и силиконовые беруши с адаптацией к форме ушного прохода для снижения шума во время полета.
В авиакомпании добавили, что стартовая партия составит 1300 наборов. Они будут бесплатно предоставляться пассажирам с РАС при указании соответствующей услуги при бронировании. Массовое внедрение наборов на всех рейсах запланировано на лето 2026 года.