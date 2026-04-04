СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал громкой абсурдной формулировкой заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях РФ на другие страны.

Каллас в интервью агентству РБК -Украина заявила о якобы нападениях России на несколько десятков стран, в том числе в Африке

"Подобные заявления — это продолжение той же линии, которую мы видим уже не первый год: громкие абсурдные формулировки без опоры на факты — лишь бы обвинить Россию хоть в чём-то", - сказал Сальдо агентству.

По его словам, Россия защищает свои интересы и безопасность, а не ведёт какие-то мифические "нападения" по всему миру.

"Такие высказывания больше говорят о том, как подгорает у политических карликов из-за того, что Россия уверенно противостоит почти всему Западу", - сказал губернатор.