Сальдо назвал слова Каллас о "нападениях" России абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал громкой абсурдной формулировкой заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях РФ на другие страны.
"Подобные заявления — это продолжение той же линии, которую мы видим уже не первый год: громкие абсурдные формулировки без опоры на факты — лишь бы обвинить Россию хоть в чём-то", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, Россия защищает свои интересы и безопасность, а не ведёт какие-то мифические "нападения" по всему миру.
"Такие высказывания больше говорят о том, как подгорает у политических карликов из-за того, что Россия уверенно противостоит почти всему Западу", - сказал губернатор.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.