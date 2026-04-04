В России введут новый ГОСТ на спирт - РИА Новости, 04.04.2026
01:04 04.04.2026
В России введут новый ГОСТ на спирт
Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступят в силу с 15 апреля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T01:04:00+03:00
общество
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
алкоголь
россия
https://ria.ru/20260226/gost-2076801933.html
https://ria.ru/20260330/alkogol-2083841631.html
Общество, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Алкоголь, Россия
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПроизводство алкоголя
Производство алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступят в силу с 15 апреля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
ГОСТ вводит определение спирта: это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а самовоспламенения - не менее 404 градусов.
Бутылки пива - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России появится новый ГОСТ на пиво
26 февраля, 08:39
Требования распространяются на производство этилового спирта из зерна. При этом уточняется, что сырье, из которого производят жидкость, должно быть российским.
"ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, режимами его переработки", - прокомментировали агентству в Росстандарте.
Введено разделение спирта на два вида: "Классический" и "Ультра". Так, "Классический" спирт необходимо производить из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи, а доля этилового спирта в нем должна составлять не менее 96%.
При этом спирт "Ультра" получают уже из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты, полбы в различных соотношениях, вместе с тем минимальная доля этилового спирта здесь выше - от 96,3%
Кроме того, в "Ультра" минимизировано содержание метилового спирта как наиболее токсичной примеси. "Его минимизация достигается требованием к режимам переработки зерна на всех стадиях производства, включая процесс брагоректификации", - объяснили в Росстандарте.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Милонов поддержал идею тестов на трезвость при покупке алкоголя
30 марта, 19:32
 
