В России введут новый ГОСТ на спирт

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступят в силу с 15 апреля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

ГОСТ вводит определение спирта: это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а самовоспламенения - не менее 404 градусов.

Требования распространяются на производство этилового спирта из зерна. При этом уточняется, что сырье, из которого производят жидкость, должно быть российским.

« "ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, режимами его переработки", - прокомментировали агентству в Росстандарте.

Введено разделение спирта на два вида: "Классический" и "Ультра". Так, "Классический" спирт необходимо производить из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи, а доля этилового спирта в нем должна составлять не менее 96%.

При этом спирт "Ультра" получают уже из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты, полбы в различных соотношениях, вместе с тем минимальная доля этилового спирта здесь выше - от 96,3%