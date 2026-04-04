Россия подписала соглашение о льготном кредитовании проектов с Абхазией

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делба и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.

"Объявляется подписание решения сопредседателя межправительственной комиссии по социально экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об утверждении порядка реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы", - сообщил модератор форума.

От абхазской стороны решение подписал премьер-министр республики, председатель абхазской части комиссии, Владимир Делба , а от российской стороны — председатель российской части комиссии Александр Новак

Кроме того, было подписано решение сопредседателя межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ Южной Осетией об утверждении порядка реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Южной Осетии в рамках государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. От российской стороны решение подписал Новак, а от южноосетинской - Тадтаев.

"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива… о продлении программы льготного кредитования Абхазии до 2030 года с кредитным лимитом 20 миллиардов рублей. В этом году заложили дополнительно 162 миллиона рублей на субсидирование процентной ставки для банков, чтоб бизнес получал по-настоящему доступные деньги", - сказал Новак позднее, выступая на форуме.