Рейтинг@Mail.ru
Россия подписала соглашение о льготном кредитовании проектов с Абхазией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 04.04.2026 (обновлено: 17:51 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/rossiya-2085184283.html
Россия подписала соглашение о льготном кредитовании проектов с Абхазией
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T14:04:00+03:00
2026-04-04T17:51:00+03:00
экономика
россия
южная осетия
абхазия
владимир делба
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7e134ef4882b52efdfa3bfb88e3657a8.jpg
https://ria.ru/20260404/abkhaziya-2085183563.html
https://ria.ru/20260404/kirienko-2085182323.html
россия
южная осетия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3ac57524b569f173e7e4736cb8de91ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФлаг Абхазии в Пицунде
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Флаг Абхазии в Пицунде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делба и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.
"Объявляется подписание решения сопредседателя межправительственной комиссии по социально экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об утверждении порядка реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы", - сообщил модератор форума.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Минздравы России и Абхазии подписали меморандум о взаимопонимании
4 апреля, 13:54
От абхазской стороны решение подписал премьер-министр республики, председатель абхазской части комиссии, Владимир Делба, а от российской стороны — председатель российской части комиссии Александр Новак.
Кроме того, было подписано решение сопредседателя межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и Южной Осетией об утверждении порядка реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Южной Осетии в рамках государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. От российской стороны решение подписал Новак, а от южноосетинской - Тадтаев.
"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива… о продлении программы льготного кредитования Абхазии до 2030 года с кредитным лимитом 20 миллиардов рублей. В этом году заложили дополнительно 162 миллиона рублей на субсидирование процентной ставки для банков, чтоб бизнес получал по-настоящему доступные деньги", - сказал Новак позднее, выступая на форуме.
Он добавил, что на площадке форума был подтвержден порядок реализации программы. Также Абхазия подготовила проект еще на 6,5 миллиардов рублей в области туризма, строительства, сельского хозяйства. Стороны договорились оперативно начать работу, добавил Новак.
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Кириенко и Мурашко посетили Республиканскую больницу в Абхазии
4 апреля, 13:42
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала