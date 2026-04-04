Ресторатор в Ливане помогает пострадавшим от израильских бомбардировок

БЕЙРУТ, 4 апр — РИА Новости. Благотворительная акция на фоне эскалации конфликта на юге Ливана стала необычной формой поддержки пострадавших от израильских бомбардировок: ливанский ресторатор Мохамад Дильбани после каждого сообщения о подбитом израильском танке "Меркава" готовит 100 бесплатных бургеров в своем заведении, передает корреспондент РИА Новости.

Акция, начавшаяся как символическая, быстро приобрела практический масштаб. Только в пятницу сотрудники ресторана приготовили около 800 бургеров — их передали жителям центров временного размещения, покинувшим свои дома на юге и востоке страны из-за бомбардировок.

"Кто-то воюет с оружием в руках, кто-то словом. Мы решили поддержать наших ребят на фронте и показать, что мы вместе с ними. Но самое главное — чтобы война закончилась и семьи смогли вернуться домой", — сказал Дильбани РИА Новости.

По его словам, в отдельные дни число раздаваемых порций превышает тысячу. Поддержка приходит не только от местных жителей: о проекте узнали ливанцы за рубежом — из Ирака и ряда европейских стран поступают пожертвования и продукты.

Еду развозят волонтеры, доставляя ее в пункты временного размещения вместе с горячими обедами. В условиях затянувшегося кризиса такие инициативы становятся для многих не только возможностью получить продукты питания, но и символом взаимной поддержки и сплоченности общества.

Согласно отчетам движения " Хезболлах ", с начала эскалации было полностью уничтожено или выведено из строя 136 танков "Меркава", для Израиля это самые большие потери тяжелой военной техники за последние 40 лет.