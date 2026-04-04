09:48 04.04.2026 (обновлено: 09:55 04.04.2026)
Житель Костромы, помогавший украинским террористам, получил 20 лет
Житель Костромы, по собственной инициативе содействовавший украинским террористам, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 04.04.2026
Житель Костромы, помогавший украинским террористам, получил 20 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Житель Костромы, по собственной инициативе содействовавший украинским террористам, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщила ФСБ России.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор жителю города Костромы за совершение государственной измены и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен гражданин РФ Ларионов А.С. 1991 года рождения, который посредством мессенджера Telegram инициативно установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем запрещенной в России украинской террористической организации и выразил готовность передавать ему фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.
"По указанию куратора злоумышленник осуществил подготовку и распространение информационно-пропагандистских материалов противника на территории региона, которые также были размещены на официальных интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. В последующем фигуранту была поставлена задача составить резюме и осуществить трудоустройство на одно из промышленных предприятий Костромской области", - говорится в сообщении.
На этом этапе Ларионова задержали сотрудники ФСБ.
Следственным отделом УФСБ России по Костромской области возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями о государственной измене и об участии в деятельности террористической организации.
"С учётом позиции государственного обвинителя суд постановил приговорить Ларионова А.С. к 20 годам лишения свободы, из которых 4 года - с отбыванием в тюрьме, а оставшаяся часть срока - 16 лет – в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
