Россиянам объяснили, как не потерять на "приветственной ставке" по вкладу
03:10 04.04.2026
Россиянам объяснили, как не потерять на "приветственной ставке" по вкладу
Банки часто заманивают клиентов повышенными "приветственными ставками" по вкладам и накопительным счетам, но реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой.
Россиянам объяснили, как не потерять на "приветственной ставке" по вкладу

Доцент Ермилова: доходность по вкладу минимальная при позднем зачислении денег

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Банки часто заманивают клиентов повышенными "приветственными ставками" по вкладам и накопительным счетам, но реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой из-за скрытых условий. О том, на что обратить внимание, агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, ключевой нюанс — дата открытия счета. Если внести деньги в конце месяца, повышенный процент начислят только на остаток за 1–2 дня, и доходность будет минимальной. Также важно различать вклады и накопительные счета: у первых приветственная ставка действует весь срок, у вторых — только первые 2–3 месяца.
"Нужно обращать внимание, начисляются ли проценты на минимальный остаток за месяц или на ежедневный — это существенно влияет на итоговую сумму дохода", — пояснила Ермилова.
Эксперт советует вносить средства в начале месяца, внимательно изучать условия и сравнивать предложения разных банков. При грамотном подходе маркетинговые акции могут быть выгодны, но только если заранее рассчитать реальную доходность и не попадаться на рекламные уловки
