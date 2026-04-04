Россиянам объяснили, как не потерять на "приветственной ставке" по вкладу

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Банки часто заманивают клиентов повышенными "приветственными ставками" по вкладам и накопительным счетам, но реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой из-за скрытых условий. О том, на что обратить внимание, агентству " Прайм " рассказала международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, ключевой нюанс — дата открытия счета. Если внести деньги в конце месяца, повышенный процент начислят только на остаток за 1–2 дня, и доходность будет минимальной. Также важно различать вклады и накопительные счета: у первых приветственная ставка действует весь срок, у вторых — только первые 2–3 месяца.

"Нужно обращать внимание, начисляются ли проценты на минимальный остаток за месяц или на ежедневный — это существенно влияет на итоговую сумму дохода", — пояснила Ермилова.