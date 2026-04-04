https://ria.ru/20260404/poterya-2085136976.html
Россиянам объяснили, как не потерять на "приветственной ставке" по вкладу
Банки часто заманивают клиентов повышенными "приветственными ставками" по вкладам и накопительным счетам, но реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой... РИА Новости, 04.04.2026
общество
вклады
деньги
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Доцент Ермилова: доходность по вкладу минимальная при позднем зачислении денег
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Банки часто заманивают клиентов повышенными "приветственными ставками" по вкладам и накопительным счетам, но реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой из-за скрытых условий. О том, на что обратить внимание, агентству “Прайм
” рассказала международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, ключевой нюанс — дата открытия счета. Если внести деньги в конце месяца, повышенный процент начислят только на остаток за 1–2 дня, и доходность будет минимальной. Также важно различать вклады и накопительные счета: у первых приветственная ставка действует весь срок, у вторых — только первые 2–3 месяца.
"Нужно обращать внимание, начисляются ли проценты на минимальный остаток за месяц или на ежедневный — это существенно влияет на итоговую сумму дохода", — пояснила Ермилова.
Эксперт советует вносить средства в начале месяца, внимательно изучать условия и сравнивать предложения разных банков. При грамотном подходе маркетинговые акции могут быть выгодны, но только если заранее рассчитать реальную доходность и не попадаться на рекламные уловки