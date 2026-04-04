Посол назвал агрессию США и Израиля в Иране результатом политики Лондона

ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Агрессия США и Израиля против Ирана является, в том числе, результатом политики Лондона, заявил в разговоре с РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"На самом деле трагические события в Иране и по всему региону – результат, в том числе, политики Лондона, который подыгрывал антииранским "ястребам" в Вашингтоне и содействовал развалу СВПД (Соглашение по иранской ядерной программе 2015 года – ред.)", - сказал Келин.
"Конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз высветил цинизм Лондона. В британском правительстве делают вид, что не замечают, кто конфликт затеял, кто совершил агрессию. Критикуют Иран за его контрудары, будто бы он первый начал. При этом военные преступления против иранского гражданского населения, включая убийства несовершеннолетних, не видят в упор", - подчеркнул Келин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.