Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
05:42 04.04.2026
Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков
Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков - РИА Новости, 04.04.2026
Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков
Российский писатель Юрий Поляков считает, что в качестве аналога Нобелевской премии по литературе должны учредить международную литературную премию имени Федора РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T05:42:00+03:00
культура
россия
китай
индия
юрий поляков (писатель)
захар прилепин
владимир путин
россия
китай
индия
россия, китай, индия, юрий поляков (писатель), захар прилепин, владимир путин
Культура, Россия, Китай, Индия, Юрий Поляков (писатель), Захар Прилепин, Владимир Путин
Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков

РИА Новости: Поляков предложил заменить Нобелевскую премию премией Достоевского

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский писатель Юрий Поляков считает, что в качестве аналога Нобелевской премии по литературе должны учредить международную литературную премию имени Федора Михайловича Достоевского, поскольку великий русский писатель известен и любим во всем мире.
Ранее на Совете по культуре при президенте РФ писатель Захар Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной" и предложил создать новую международную литературную премию - "премию мирового большинства" - вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Прилепин также высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе, подобно олимпиадам. По его мнению, новая премия должна стать мировой историей и проводиться на различных международных площадках.
Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин
27 октября 2025, 04:06
"Несомненно, должна существовать мощная беспристрастная премия, и я считаю, что она должна носить имя Достоевского. Достоевский - это имя универсальное, его знают во всем мире, его любят во всем мире, он один из самых читаемых, и один из самых часто цитируемых в мировой интернет-сети авторов", - сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя инициативу о создании аналога Нобелевской премии по литературе.
Поляков подчеркнул, что Нобелевская премия по литературе утратила актуальность и значимость, став абсолютно политизированной.
"Ее дают уже просто за нелюбовь к России, и во всем мире к ней скептическое отношение, поэтому я думаю, что премия имени Достоевского может стать очень серьезным эквивалентом", - отметил писатель.
Он уточнил, что новая премия, так же как и аналог, должна иметь многоступенчатую систему отбора, но беречь свободу слова: иные политические и общественные взгляды не должны быть причиной недопуска произведений, оценке подлежит лишь художественная ценность текста.
"Мы всегда были толерантными и понимали, что награда находит гениального творца. Уверен, что писатели всех стран будут счастливы получить премию имени Достоевского", - заключил Поляков.
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
30 января, 18:47
 
КультураРоссияКитайИндияЮрий Поляков (писатель)Захар ПрилепинВладимир Путин
 
 
