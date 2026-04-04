Аналог Нобелевской премии должен носить имя Достоевского, считает Поляков

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский писатель Юрий Поляков считает, что в качестве аналога Нобелевской премии по литературе должны учредить международную литературную премию имени Федора Михайловича Достоевского, поскольку великий русский писатель известен и любим во всем мире.
Ранее на Совете по культуре при президенте РФ писатель Захар Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной" и предложил создать новую международную литературную премию - "премию мирового большинства" - вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Прилепин также высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе, подобно олимпиадам. По его мнению, новая премия должна стать мировой историей и проводиться на различных международных площадках.
«
"Несомненно, должна существовать мощная беспристрастная премия, и я считаю, что она должна носить имя Достоевского. Достоевский - это имя универсальное, его знают во всем мире, его любят во всем мире, он один из самых читаемых, и один из самых часто цитируемых в мировой интернет-сети авторов", - сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя инициативу о создании аналога Нобелевской премии по литературе.
Поляков подчеркнул, что Нобелевская премия по литературе утратила актуальность и значимость, став абсолютно политизированной.
«
"Ее дают уже просто за нелюбовь к России, и во всем мире к ней скептическое отношение, поэтому я думаю, что премия имени Достоевского может стать очень серьезным эквивалентом", - отметил писатель.
Он уточнил, что новая премия, так же как и аналог, должна иметь многоступенчатую систему отбора, но беречь свободу слова: иные политические и общественные взгляды не должны быть причиной недопуска произведений, оценке подлежит лишь художественная ценность текста.
«
"Мы всегда были толерантными и понимали, что награда находит гениального творца. Уверен, что писатели всех стран будут счастливы получить премию имени Достоевского", - заключил Поляков.