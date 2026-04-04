Папа римский после слов Хегсета заявил, что доминирование чуждо пути Христа

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Папа римский Лев XIV после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
На прошлой неделе во время служения в Пентагоне глава ведомства попросил американцев возносить молитвы за тех, кто воюет против Ирана "во имя Бога".
Папа римский попросил Трампа прекратить конфликт в Иране
31 марта, 22:51

"Мы склонны считать себя могущественными, когда мы доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных себе, великими, когда нас боятся. Напротив, как истинный Бог и истинный человек Христос предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви", — отметил Лев XIV во время проповеди в соборе Святого Петра в Ватикане, его слова опубликовала пресс-служба Святого престола.
Как писала Daily Mail со ссылкой на источники, многие сотрудники Пентагона утратили остатки доверия к Хегсету из-за агрессии на Ближнем Востоке. Их особенно возмутило недавнее обращение министра к Богу с просьбой "излить свой гнев", а также призыв к "сокрушительным актам насилия" в Иране.
В последнее время США перебрасывают все больше сил в регион. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил в ближайшие две-три недели нанести мощные удары по ИРИ, а Хегсет утверждал, что Вашингтон не исключает наземную операцию.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00