Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты - РИА Новости, 04.04.2026
02:10 04.04.2026
Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты
Многие россияне снимают наличные с кредитных карт, веря рекламе о "бесплатном" обслуживании, и попадают в долговую ловушку.
эльвира глухова
общество
кредит
деньги
россия
банковские карты
Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты

Экономикст Глухова предупредила о долгах за снятие наличных с кредитной карты

Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Многие россияне снимают наличные с кредитных карт, веря рекламе о "бесплатном" обслуживании, и попадают в долговую ловушку. О том, как не допустить этой ошибки, агентству “Прайм” рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
По ее словам, люди хотят иметь запас наличных на случай сбоев связи, но ошибочно полагают, что снимать деньги с кредитной карты можно бесплатно — без комиссии и процентов, если уложиться в льготный период. Банки действительно предлагают такие опции, но почти всегда с условиями, которые клиенты не замечают.
"Один из банков разрешает снимать без комиссии 50 тысяч рублей в месяц, но мелким шрифтом указывает, что вопрос о начислении процентов в льготный период обсуждается индивидуально и прописывается в договоре. Зная, как наши граждане "любят" читать договоры, для многих осознание небезвозмездности придет уже после начисления процентов", — привела пример Глухова.
Важно не верить рекламе, а внимательно изучать условия, главным образом, дополнительные комиссии за любое выбивание из графика. А лучше всего использовать кредитную карту только для безналичных платежей. В случае крайней необходимости снимайте деньги в “родном” банкомате и как можно скорее гасите долг, заключила она.
