Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты
Многие россияне снимают наличные с кредитных карт, веря рекламе о "бесплатном" обслуживании, и попадают в долговую ловушку. О том, как не допустить этой ошибки,
2026-04-04T02:10:00+03:00
https://ria.ru/20260330/kreditki-2083433404.html
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076148458.html
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Многие россияне снимают наличные с кредитных карт, веря рекламе о "бесплатном" обслуживании, и попадают в долговую ловушку. О том, как не допустить этой ошибки, агентству “Прайм
” рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
По ее словам, люди хотят иметь запас наличных на случай сбоев связи, но ошибочно полагают, что снимать деньги с кредитной карты можно бесплатно — без комиссии и процентов, если уложиться в льготный период. Банки действительно предлагают такие опции, но почти всегда с условиями, которые клиенты не замечают.
"Один из банков разрешает снимать без комиссии 50 тысяч рублей в месяц, но мелким шрифтом указывает, что вопрос о начислении процентов в льготный период обсуждается индивидуально и прописывается в договоре. Зная, как наши граждане "любят" читать договоры, для многих осознание небезвозмездности придет уже после начисления процентов", — привела пример Глухова
Важно не верить рекламе, а внимательно изучать условия, главным образом, дополнительные комиссии за любое выбивание из графика. А лучше всего использовать кредитную карту только для безналичных платежей. В случае крайней необходимости снимайте деньги в “родном” банкомате и как можно скорее гасите долг, заключила она.