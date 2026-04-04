Эксперт оценил сроки строительства нефтепроводов в обход Ормузского пролива

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Строительство новых нефтепроводов на Ближнем Востоке в обход Ормузского пролива займет 5-10 лет и потребует миллиардных инвестиций, наиболее реалистичным для снижения рисков будет расширение существующих маршрутов, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
"Наиболее реалистичный сценарий - это расширение существующих маршрутов. В первую очередь речь идет о саудовском трубопроводе "Восток-Запад", который соединяет месторождения в Персидском заливе с портом Янбу на Красном море. Это уже функционирующая система, и ее пропускная способность может быть увеличена быстрее, чем строительство новых направлений с нуля", - сказал он.
Тимонин отметил, что через Ормузский пролив проходило порядка 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки - около 20% мирового потребления жидких углеводородов. При этом совокупная мощность существующих обходных маршрутов, прежде всего в Саудовской Аравии и ОАЭ, оценивается примерно в 6-7 миллионов баррелей в сутки, однако фактически доступные объемы могут быть ниже из-за инфраструктурных ограничений.
Таким образом, полное замещение поставок через Ормузский пролив потребует кратного расширения мощностей, что делает такую задачу крайне амбициозной даже в долгосрочной перспективе, сказал эксперт.
"При этом такие проекты являются крайне капиталоемкими и длительными: строительство магистрального нефтепровода сопоставимого масштаба сегодня может стоить не менее нескольких миллиардов долларов, а сроки реализации, как правило, составляют 5-10 лет и более", - подчеркнул он.
Существенная часть времени уходит на согласование маршрутов, достижение межгосударственных договоренностей и развитие сопутствующей инфраструктуры. Более того, узким местом часто выступают не сами трубопроводы, а экспортные мощности - терминалы и порты.
Поэтому, объяснил Тимонин, решения о запуске новых проектов будут приниматься только при уверенности, что риски с проходом судов через Ормузский пролив носят устойчивый характер: использовать подобные инструменты в ответ на краткосрочные кризисы экономически нецелесообразно.