На здание Oracle в Дубае упали обломки сбитой воздушной цели

«

"Власти подтверждают, что они реагировали на незначительный инцидент, вызванный падением обломков от воздушного перехвата на фасад здания Oracle в (бизнес-парке - ред.) Dubai Internet City. О пострадавших не сообщается", - говорится на странице пресс-службы правительства Дубая в соцсети Х.