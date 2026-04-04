ОАЭ заявили о перехвате 23 баллистических ракет и 56 дронов за сутки

ДУБАЙ, 4 апр - РИА Новости. Системы эмиратской ПВО перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников за сутки, заявило Минобороны ОАЭ.
Сутками ранее МО отметило, что эмиратская ПВО перехватила 18 баллистических, четыре крылатые ракеты и 47 беспилотников за сутки.
В заявлении министерства отмечается, что с начала конфликта системы ПВО ОАЭ перехватили 498 баллистических ракет, 23 крылатые ракеты и 2 141 беспилотный летательный аппарат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
