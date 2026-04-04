https://ria.ru/20260404/novak-2085208701.html
Новак заявил о важности сохранения российского топлива внутри страны
Нефтепродукты в мире дорожают из-за ситуации на Ближнем Востоке, и привлекательность их экспорта из России растет, однако важно, чтобы производимое в стране... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T16:29:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260401/rossija-2084306250.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новак: на фоне дорожания нефти важно сохранять российское топливо внутри страны
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Нефтепродукты в мире дорожают из-за ситуации на Ближнем Востоке, и привлекательность их экспорта из России растет, однако важно, чтобы производимое в стране топливо оставалось на внутреннем рынке, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство России
в четверг распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля.
«
"Экспорт сегодня более привлекателен, чем внутренний рынок с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке
. Мы сегодня наблюдаем дефицит нефтепродуктов в мире, и цены поэтому растут, поэтому мы вводим такие запретительные меры для того, чтобы полностью весь объем, который производится, оставался на внутреннем рынке. Это что касается бензина", - сказал Новак
в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
По словам Новака, производство же дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.
"Есть еще ряд мер, которые принимаются для стабильной ситуации ценовой на внутреннем рынке, в том числе, в первую очередь, на оптовом рынке, на бирже Петербургской. Это технические меры, касающиеся механизмов торговли на бирже. Мы тоже их принимаем", - заключил Новак.