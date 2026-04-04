Новак заявил о важности сохранения российского топлива внутри страны - РИА Новости, 04.04.2026
16:29 04.04.2026
Новак заявил о важности сохранения российского топлива внутри страны
Новак: на фоне дорожания нефти важно сохранять российское топливо внутри страны

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Нефтепродукты в мире дорожают из-за ситуации на Ближнем Востоке, и привлекательность их экспорта из России растет, однако важно, чтобы производимое в стране топливо оставалось на внутреннем рынке, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство России в четверг распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля.
«
"Экспорт сегодня более привлекателен, чем внутренний рынок с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке. Мы сегодня наблюдаем дефицит нефтепродуктов в мире, и цены поэтому растут, поэтому мы вводим такие запретительные меры для того, чтобы полностью весь объем, который производится, оставался на внутреннем рынке. Это что касается бензина", - сказал Новак в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
По словам Новака, производство же дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.
"Есть еще ряд мер, которые принимаются для стабильной ситуации ценовой на внутреннем рынке, в том числе, в первую очередь, на оптовом рынке, на бирже Петербургской. Это технические меры, касающиеся механизмов торговли на бирже. Мы тоже их принимаем", - заключил Новак.
