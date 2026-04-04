Новак заявил о важности сохранения российского топлива внутри страны

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Нефтепродукты в мире дорожают из-за ситуации на Ближнем Востоке, и привлекательность их экспорта из России растет, однако важно, чтобы производимое в стране топливо оставалось на внутреннем рынке, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, производство же дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.

"Есть еще ряд мер, которые принимаются для стабильной ситуации ценовой на внутреннем рынке, в том числе, в первую очередь, на оптовом рынке, на бирже Петербургской. Это технические меры, касающиеся механизмов торговли на бирже. Мы тоже их принимаем", - заключил Новак.