Новак: внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином
Внутренний рынок топлива в России сбалансирован, он полностью обеспечен бензином и дизтопливом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T16:20:00+03:00
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Внутренний рынок топлива в России сбалансирован, он полностью обеспечен бензином и дизтопливом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается физических показателей, производство бензина и потребление внутри рынка, этот баланс есть, он сбалансирован. Наш рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
Запрет на экспорт бензина из России
для нефтяников был введен со 2 апреля до 31 июля. Как пояснило правительство, это было необходимо для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке
. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей.