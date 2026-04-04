Форум в Абхазии вызвал большой интерес российского бизнеса, заявил Новак
Новак: экономический форум в Абхазии вызвал большой интерес бизнеса РФ
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Абхазский международный экономический форум вызвал большой интерес со стороны российского бизнеса, инвестиционный потенциал подписанных на его полях соглашений оценивается в миллиарды рублей, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"(Форум - ред.) вызвал большой интерес со стороны российского бизнеса, российских органов власти. Более 15 руководителей субъектов РФ
приняли в нем участие. Были проведены круглые столы по разным направлениям и выработаны новые предложения и идеи, которые позволят как привлекать инвестиции в развитие Абхазии
, в повышение качества жизни людей, так и в развитие торгово-экономического сотрудничества между странами", - сказал Новак
журналистам, подводя итоги работы форума.
По его словам, Абхазия имеет огромный потенциал для развития туризма. Наряду с этим в республике есть потребность в строительстве новых гостиниц, развитии энергетической инфраструктуры, дорог.
Вице-премьер отметил, что было подписано большое количество соглашений. Всего ожидалось подписание около 40 документов, в том числи 19 соглашений между предприятиями.
Новак напомнил, что Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Абхазии, в частности реализуется программа такого развития.
"Сегодня мы подписали на форуме порядок предоставления льготного кредитования для реализации инвестиционных проектов на период до 2030 года", - добавил Новак, отметив, что благодаря таким кредитам бизнес получает доступные деньги.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В нем принимают участие более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.