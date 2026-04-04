Форум в Абхазии вызвал большой интерес российского бизнеса, заявил Новак

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Абхазский международный экономический форум вызвал большой интерес со стороны российского бизнеса, инвестиционный потенциал подписанных на его полях соглашений оценивается в миллиарды рублей, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"(Форум - ред.) вызвал большой интерес со стороны российского бизнеса, российских органов власти. Более 15 руководителей субъектов РФ приняли в нем участие. Были проведены круглые столы по разным направлениям и выработаны новые предложения и идеи, которые позволят как привлекать инвестиции в развитие Абхазии , в повышение качества жизни людей, так и в развитие торгово-экономического сотрудничества между странами", - сказал Новак журналистам, подводя итоги работы форума.

По его словам, Абхазия имеет огромный потенциал для развития туризма. Наряду с этим в республике есть потребность в строительстве новых гостиниц, развитии энергетической инфраструктуры, дорог.

Вице-премьер отметил, что было подписано большое количество соглашений. Всего ожидалось подписание около 40 документов, в том числи 19 соглашений между предприятиями.

Новак напомнил, что Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Абхазии, в частности реализуется программа такого развития.

"Сегодня мы подписали на форуме порядок предоставления льготного кредитования для реализации инвестиционных проектов на период до 2030 года", - добавил Новак, отметив, что благодаря таким кредитам бизнес получает доступные деньги.