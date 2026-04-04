Новак: новый аэровокзал — яркий пример сотрудничества России и Абхазии
Новак: новый аэровокзал — яркий пример сотрудничества России и Абхазии - РИА Новости, 04.04.2026
Новак: новый аэровокзал — яркий пример сотрудничества России и Абхазии
Россия и Абхазия реализуют масштабные проекты, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Сухума является ярким примером такого сотрудничества, заявил вице-премьер
2026-04-04T15:30:00+03:00
2026-04-04T15:30:00+03:00
2026-04-04T15:30:00+03:00
россия
абхазия
сухум
россия, абхазия, сухум, александр новак, общество
Россия, Абхазия, Сухум, Александр Новак, Общество
Новак: новый аэровокзал — яркий пример сотрудничества России и Абхазии
Новак: аэровокзал Сухума является ярким примером сотрудничества России и Абхазии
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Россия и Абхазия реализуют масштабные проекты, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Сухума является ярким примером такого сотрудничества, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В четверг состоялось открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Сухума
.
Выступая в субботу на Абхазском международном экономическом форуме, Новак
рассказал, что РФ
и Абхазия
реализуют масштабные совместные проекты.
"Самый яркий пример - это реконструкция аэропорта Сухума, это действительно символ того, как мы можем работать вместе. Можно сказать, это один из примеров, это только начало", - отметил он.
По словам Новака, Россия готова и дальше развивать партнерство с Абхазией и на уровне правительств, и напрямую между компаниями двух стран.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района
. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.