Эксперт прокомментировал вероятность выхода США из НАТО

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выход США из состава НАТО маловероятен, так как это решение потребует одобрения конгресса, которое, скорее всего, не будет получено, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
"Заявление Трампа о выходе Вашингтона из альянса, основателем которого являются США, маловероятно. Сама процедура принятия подобного решения потребует согласия конгресса, и подобное решение сейчас крайне опасно проводить, так как некоторые республиканцы не поддержат это решение, и оно может быть "торпедировано" на уровне высшей бюрократии США", — рассказал Киселев.
По мнению эксперта, выход США из состава альянса могут не простить и представители военно-промышленного комплекса. Но Трамп как верховный главнокомандующий армии США может сократить участие штатов в достаточно чувствительных военно-политических программах альянса и уровень военной поддержки Европы, что будет очень чувствительно и даже болезненно для стран НАТО.