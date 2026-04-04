Украина внезапно отреагировала на заявление Трампа о НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посол Украины при Североатлантическом альянсе Алена Гетьманчук обрадовалась перспективе выхода США из военного блока, о которой заявлял глава Белого дома Дональд Трамп. Ее слова приводит издание Politico.
"Вместо того чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении альянса", — заявила она.
Гетьманчук увидела в таком развитии событий возможность для Украины проскользнуть в НАТО, вход в который для нее сейчас закрыт.
На этой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из альянса после его отказа помочь в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал блок "бумажным тигром" и усомнился в том, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.
Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа меняет свое отношение к вступлению Украины в НАТО, убирая этот вопрос из повестки дня, сам альянс вряд ли придет к согласию относительно принятия Киева в ближайшем будущем.
