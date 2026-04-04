Мясников предупредил россиян о смертельной опасности популярного напитка

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива.

"Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается, а ты его пьешь и пьешь", — рассказал он.

По словам Мясникова, в составе пива отсутствует натрий, который способен задерживать жидкость в организме, из-за чего человек может выпить слишком много этого хмельного напитка.