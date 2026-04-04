Мостовой раскритиковал правило, из-за которого "Акрон" пропустил от ЦСКА - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
14:31 04.04.2026
Мостовой раскритиковал правило, из-за которого "Акрон" пропустил от ЦСКА
Новое правило наказания за задержку вратарем мяча, после которого ЦСКА забил гол тольяттинскому "Акрону" в матче 23-го тура чемпионата России, является... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Мостовой раскритиковал правило, из-за которого "Акрон" пропустил от ЦСКА

Мостовой назвал глупостью правило, из-за которого "Акрон" пропустил гол от ЦСКА

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Новое правило наказания за задержку вратарем мяча, после которого ЦСКА забил гол тольяттинскому "Акрону" в матче 23-го тура чемпионата России, является глупостью, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Встреча проходит в Самаре, после 60 минут счет равный - 1:1. На четвертой минуте игры главный судья матча Владимир Москалев назначил угловой за задержку времени со стороны вратаря "Акрона" Игната Тереховского. После розыгрыша стандартного положения игрок армейцев Лусиано Гонду замкнул передачу в ворота.
«
"Глупость какая-то! Я, как футболист, понимаю, что такое задержка игры. Карточку показал - больше не будет вратарь задерживать. Но он же не задерживал, просто некому отдать мяч было - а мяч же просто так терять он не хочет! Кто-то придумал очередную глупость. Ужас!" - сказал Мостовой РИА Новости.
Угловой за затяжку времени вратарем впервые был назначен в истории РПЛ. В марте 2025 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменение в правило о затяжке времени, согласно которому теперь арбитр должен отсчитывать для голкипера рукой пять секунд: если вратарь спустя восемь секунд не введет мяч в игру, будет назначен угловой удар.
