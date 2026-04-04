В Москве пройдут масштабные работы по промывке фасадов зданий
Бирюков: в Москве начались масштабные работы по промывке фасадов зданий
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут в субботу масштабные работы по промывке фасадов зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал журналистам Бирюков
Заммэра объяснил, что в субботу на Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе
приведут в порядок фасады более 100 домов, на Садовом кольце
промоют фасады 140 домов и нежилых строений.
"Процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники", - уточнил Бирюков.
Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты, добавил заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства, образовавшуюся пену оставляют на десять-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промываются водой.