В Москве промоют дороги и тротуары со специальным шампунем

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу вторую в этом году промывку дорог и тротуаров в Москве со специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб.
"Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Вначале проводится промывка со специальным раствором, затем - обычная мойка водой", - уточнил Бирюков.
