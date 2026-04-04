Рейтинг@Mail.ru
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/minenergo-2085222818.html
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - РИА Новости, 04.04.2026
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T19:50:00+03:00
2026-04-04T19:50:00+03:00
экономика
россия
абхазия
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
https://ria.ru/20260404/pushilin-2085219378.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, абхазия, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Абхазия, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Минэнерго: РФ и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщили в Минэнерго РФ.
"Заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак и министр энергетики Республики Абхазии Батал Мушба на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики", - сказано в сообщении.
Уточняется, что документ регулирует все вопросы параллельной работы энергосистем России и Абхазии - от долгосрочного планирования их развития до устранения потенциальных внештатных ситуаций. Кроме того, в соглашении закрепляются механизмы координации и развития взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, добавили в ведомстве.
Подписание межправительственного документа будет способствовать укреплению энергетической безопасности, расширению экономического сотрудничества и формированию устойчивых условий для долгосрочного развития энергетических систем обеих стран, считают в министерстве.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Правительства Абхазии и ДНР подписали меморандум о взаимопонимании
4 апреля, 18:54
 
ЭкономикаРоссияАбхазияЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала