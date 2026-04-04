МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщили в Минэнерго РФ.
"Заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак и министр энергетики Республики Абхазии Батал Мушба на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики", - сказано в сообщении.
Уточняется, что документ регулирует все вопросы параллельной работы энергосистем России и Абхазии - от долгосрочного планирования их развития до устранения потенциальных внештатных ситуаций. Кроме того, в соглашении закрепляются механизмы координации и развития взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, добавили в ведомстве.
Подписание межправительственного документа будет способствовать укреплению энергетической безопасности, расширению экономического сотрудничества и формированию устойчивых условий для долгосрочного развития энергетических систем обеих стран, считают в министерстве.