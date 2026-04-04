Эксперты выяснили, сколько зарабатывают молодые мигранты в России

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Молодые мигранты в возрасте от 18 до 35 лет зарабатывают в России 80-120 тысяч рублей в месяц, чаще всего такие сотрудники заняты в розничной торговле, доставке, гостиничном бизнесе и пассажирских перевозках, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала.

« "Занятость среди молодых мигрантов в России достаточно широко распространена, особенно в сфере услуг - розничной торговле, доставке, гостиничном бизнесе и пассажирских перевозках. Уровень дохода в среднем варьируется от 80 000 до 120 000 рублей в месяц и зависит от формата занятости – частичной или полной, а также от конкретной сферы и графика работы", - подсчитали авторы исследования.

При этом значительная часть молодых мигрантов, особенно студентов, совмещает работу с обучением, обращают внимание аналитики.